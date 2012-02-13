Половину «Закарпатьеоблэнерго» продали россиянам

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал ООО «Энергетическая Украина ТВ» победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, реализационная цена госпакета 50% "Закарпатьеоблэнерго" составила 140 млн. 700 тыс. грн.

В ходе состоявшихся сегодня, 13 февраля, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Закарпатьеоблэнерго" - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» - было проведено 4-х шаговое повышение цены с размером одного шага в 1 млн. 400 тыс. грн., в результате чего «Энергетическая Украина ТВ» предложило за 50% "Закарпатьеоблэнерго" наивысшую цену в 140 млн. 700 тыс. грн., что на 5 млн. 700 тыс. грн. больше его начальной цены (135 млн. грн. – УНИАН).

До этого ФГИУ были раскрыты ценовые предложения участников конкурса, в соответствии с которыми ЛЭО предложила за 50% "Закарпатьеоблэнерго" 135 млн. грн., «Энергетическая Украина ТВ» предложил за приватизируемый пакет 135 млн. 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года ФГИУ выставил на продажу 50% государственных акций ПАО "Закарпатьеоблэнерго". Начальная цена госпакета акций - 135 млн. грн. Конкурс по продаже 50% "Закарпатьеоблэнерго" должен был состоятся 20 января 2012 года. ФГИУ допустил обе подавшие заявки компании - ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) и ООО «Энергетическая Украина ТВ» к участию в конкурсе.

Однако намеченное на 20 января заседание конкурсной комиссии по продаже 50% госпакета акций "Закарпатьеоблэнерго", в ходе которого должен был быть определен покупатель данного пакета, не состоялось из-за отсутствия кворума и конкурс был перенесен на 13 февраля.

ПАО «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». 10,53% акций компании принадлежали VS Energy International N.V. (Нидерланды).

В декабре 2011 г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО «Житомироблэнерго» на приобретение более 50% в уставном капитале «Энергетическая Украина ТВ» (г. Киев). ПАО «Житомироблэнерго» входит в группу VS Energy, контролируемую российским бизнесменом Александром БАБАКОВЫМ.

ООО «Луганское энергетическое объединение» входит в группу Energy Standart, контролируемую российским бизнесменом Константином ГРИГОРИШИНЫМ.