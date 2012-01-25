Табачник учредил конкурс на лучшего классного руководителя

Министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК распорядился провести конкурс на звание лучшего классного руководителя Украины.

Согласно соответствующему приказу, конкурс будет проводиться с целью содействия росту престижности звания классного руководителя, его роли и статуса как компетентного педагога ХХІ века в выполнении задач, возложенных Законом Украины "Об общем среднем образовании" на общеобразовательные учебные заведения.

Основными задачами конкурса будут совершенствование профессионального мастерства учителя, выявление опыта лучших учителей - классных руководителей, популяризация педагогических достижений классных руководителей-новаторов, создание информационного образовательного пространства по вопросам работы классных руководителей и привлечение внимания представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественности к проблемам образования, воспитания подрастающего поколения.

Участие в конкурсе смогут принять педагогические работники - классные руководители 5-11-х классов общеобразовательных учебных заведений, воспитатели школ-интернатов, специальных школ и санаторных школ, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее трех лет.

Конкурс будет проводиться в три тура: районный (городской), областной и всеукраинский.

Победителей конкурса будут награждать соответствующими дипломами Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Такой конкурс планируется проводить один раз в три года с 1 сентября по 31 декабря, начиная с 2012 года.