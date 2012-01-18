В Житомире ищут мужчину, который «заминировал» детскую поликлинику

В Житомире милиция ищет анонима, который вчера сообщил о заминировании детской поликлиники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

Она также рассказала новые подробности вчерашнего "заминирования" поликлиники.

По ее словам, вчера в УМВД в Житомирской области по спецлинии «102» около 14.55 позвонил по телефону молодой мужчина, который сообщил о том, что в поликлинике бомба, и сразу бросил телефонную трубку.

В поликлинику выехали следственно-оперативные группы УМВД, Королёвского райотдела милиции, УГАИ, работники взрыво-технической службы, представители других правоохранительных органов.

Работники правоохранительных органов охраняли помещение и периметр территории. Вместе со спасателями они также эвакуировали из поликлиники 300 человек – посетителей и работников. В то же время наряды Управления Госавтоинспекции перекрыли дороги вокруг поликлиники и организовали движение транспорта по другим параллельным улицам.

Эксперты взрыво-технической службы, задействовав служебных собак, провели тщательный осмотр помещения, который продолжался больше четырех часов, в ходе которого взрывное устройство не было выявлено.

В настоящее время устанавливают анонима, который сообщил о заминировании поликлиники. Его действия в соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Украины классифицируются как заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности.