В Украине почтили память погибших в Афганистане воинов

Сегодня, в день 32-й годовщины ввода советских войск в Афганистан, Всеукраинская организация воинов-афганцев «Никто, кроме нас» провела траурные мероприятия, возложение цветов и панихиду по погибшим воинам.

Как передает корреспондент УНИАН, на возложении цветов в Киеве возле памятника воинам-интернационалистам присутствовали около двухсот представителей организации «Никто, кроме нас». На мероприятии не было политиков, поскольку в анонсе организации было отдельное предостережение, что их участие не приветствуется.

Панихиду по убиенным воинам отслужил настоятель Свято-Воскресенского (Афганского) храма отец Владислав. Выступая перед присутствующими, он в частности сказал: «Церковь с высочайшим благоговением относится к воинам, павшим на поле брани. Сегодняшний день – день особого поминовения погибших. Жертвенная самоотдача воинов останется в сердцах людей. Вы знаете, что такое война, и поэтому особенно знаете цену мира. От вас зависит защита идей мира в обществе. Оставайтесь миротворцами. Помните, что плохой мир всегда лучше хорошей войны. Утверждайте мир в семьях и государстве».

«Мы вместе отмечает эту дату три года столько, сколько существует НКН, – сказал в интервью УНИАН Александр КОВАЛЕВ, – тридцать два года назад росчерком пера советская власть отправили ребят воевать. Отправила, чтобы потом сказать: мы вас туда не посылали. Они послали нас на чужую войну, а эта война стала нашей на всю жизнь. Мы обязаны помнить такие даты. Помнить тех, кто не сломался, не предавал».

Траурные мероприятия в рамках Всеукраинской акции памяти воинов, погибших в Афганской войне, прошли во всех областных и большинстве районных центров Украины.