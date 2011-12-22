Лидер профсоюза таксистов попал под амнистию

Каменобродский районный суд Луганска освободил от уголовной ответственности председателя областного профсоюза таксистов, который 15 июня металлической дубинкой избил водителя маршрутного такси.

Об этом пишет луганская газета «Молодогвардеец».

«В судебном заседании обвиняемый «в содеянном раскаялся», «признал себя виновным» и заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела на основании ст. 1 п. «в» Закона «Об амнистии в 2011 году». В этом пункте сказано, что от наказания освобождаются лица, совершившие нетяжкие умышленные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети. А он воспитывает 10-летнего сына», - пишет издание.

В материале «Молодогвардейца» отмечается, что, со слов главы профсоюза, в тот день он, управляя автомобилем «Мазда», следовал по главной улице Каменобродского района города, и его внимание привлек маневр микроавтобуса «Газель», который остановился для высадки и посадки пассажиров у магазина «Звездочка». Действия водителя маршрутки у главы профсоюза вызвали «бурю негативных эмоций и негодование».

Согласно постановлению суда, он направился к своей машине и «возле своего автомобиля он обнаружил металлический предмет, внешне похожий на телескопическую дубинку, цилиндрической формы».

По словам очевидцев, злоумышленник «начинает материть маршрутчика за остановку в неположенном месте и пытается вытащить его наружу через окно. Ему удалось открыть водительскую дверь, и он принялся бить ею водителя по голове. Затем он направился к своей машине со словами «сейчас пистолет я возьму».

«Вернулся он не с пистолетом, а с милицейской дубинкой (или похожим на нее предметом) и продолжил избиение. В итоге водителя маршрутки «скорая» увезла с сотрясением мозга и другими телесными повреждениями», - цитирует газета очевидцев. Закончив избивать водителя, председатель профсоюза уехал, но в этот же день его задержала милиция.

Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 1 Уголовного кодекса Украины.