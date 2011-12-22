Эксперт: есть надежда, что инфляция будет меньше 10%

В Украине год в макроэкономическом измерении завершается достаточно успешно. Об этом заявляли частники круглого стола на тему: "Экономические итоги 2011 года. Перспективы, прогнозы и риски на 2012 год", который прошел сегодня в Киеве. Круглый стол был организован Международным фондом Блейзера.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, генеральный директор аналитического центра "Бюро экономических и социальных технологий" (БЭСТ) Валерий ГЛАДКИЙ считает, что по итогам уходящего года в Украине «есть экономический рост, есть снижение потребительских цен, есть надежда на то, что государственные финансы будут сведены с дефицитом, который будет значительно меньше прошлого года, есть стабильность обменного курса».

Комментируя экономические перспективы в стране в следующем году, В.ГЛАДКИЙ сказал, что «ситуация, скорее, неопределенна, есть очень много факторов, которые будут влиять и на экономическую динамику, и на динамику цен и обменного курса в следующем году, это зависит от исхода газовых переговоров».

По словам эксперта, «есть надежда, что инфляция будет менее 10%, то есть на уровне, прогнозируемом сегодня правительством, – 7%. Есть надежда на то, что это даст дополнительный импульс к экономическому росту, даже несмотря на охлаждение мировой экономики».

Как отметил директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО, большинство выступающих отметили позитивные макроэкономические показатели текущего года, и то, что год в макроэкономическом измерении завершается достаточно успешно. В то же время, участники круглого стола отметили, что «будущий год, судя по состоянию мировой экономики и тенденции в ее развитии, будет более сложным».

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО сказал, что «экономический рост в 2011 году, похоже, превзошёл ожидания большей части экспертов, составив около 5%, практически все сектора экономики в этом году, кроме промышленности, росли более высокими темпами, чем в 2010 году».

«С позитивной точки зрения сельское хозяйство показало значительный рост - в прошлом году показывало отрицательные значения; строительство впервые за несколько лет показало серьезный рост. В общем, 2011 год закончен действительно неплохо», - считает эксперт.

О.УСТЕНКО также отметил, что основными драйверами роста в 2011 году было частное потребление, что характерно для стран более развитых, а также экспорт, что характерно для развивающихся рынков, к которым относится и Украина.