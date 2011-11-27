В городах Украины почтили память жертв Голодомора

Сегодня жители Львова приняли участие в поминальных мероприятиях по жертвам Голодоморов.

Как передает корреспондент УНИАН, в общегородской минуте молчания и акции «Зажги свечу» в центре города на площади перед памятником Тарасу Шевченко приняли участие почти 3 тысячи человек.

Львовяне с лампадок выложили на площади надпись «Голодомор. Помним». Также на площади состоялся траурный экуменический молебен.

В поминальных мероприятиях, в частности, приняли участие председатель Львовской ОГА Михаил КОСТЮК, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, первый заместитель председателя Львовского областного совета Петр КОЛОДИЙ, представители общественных организаций Львовщины.

Во Львовском театре оперы и балета имени С.Крушельницкой с 18.00 проводится «Вечер-реквием памяти жертв Голодомора», а в концертном зале Львовской областной филармонии - вечер-реквием.

***

В Черкассах на митинге-реквиеме по случаю Дня памяти жертв Голодомора всем присутствует раздали по маленькому кусочку хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, в канун Дня памяти жертв Голодоморов, 25 ноября, председатель Черкасского облсовета Валерий ЧЕРНЯК, глава Черкасской областной государственной администрации Сергей ТУЛУБ вместе со своими заместителями, руководителями разных уровней области и города, а также горожанами приняли участие в поминальном молебне по жертвам Голодомора, который состоялся в Свято-Михайловском кафедральном соборе.

По завершении молебна, руководство области вместе с представителями общественности почтили жертв Голодомора возле памятного знака, который расположен в Соборном сквере. Здесь почтили всех умерших от голода минутой молчания, а затем под скорбные звуки звона зажгли свечи. Затем к подножию огромного Креста возложили венки и корзины с цветами. Организаторы мероприятия угостили собравшихся небольшими кусочками хлеба.

Сегодня же демократические силы Черкащины зажгли свечу памяти. Возле памятного Креста состоялась общая панихида при участии священников разных конфессий и митинг-реквием по жертвам Голодомора, организованный объединенной оппозицией области.

А на Театральной площади состоялась акция «Зажги свечу памяти».

***

В Луцке почтили память жертв Голодоморов и политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, с Театрального майдана представители духовенства, органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественность города, молодежь совершили скорбное шествие с зажженными свечами в руках к Замковой площади.

По пути участники шествия возложили цветы к памятному знаку на месте будущего сооружения памятника Христианскому милосердию Волыни, которая спасала от голода беженцев с потерпевших регионов Украины. На Замковой площади возле памятного знака Жертвам политических репрессий состоялся митинг-реквием. Священнослужители УПЦ КП отслужили панихиду за умершими от Голодоморов.

В своем обращении к общественности мер Луцка Николай РОМАНЮК сказал: «Голодомор – это глубокая духовная рана Украины. .. Это символ осуждения террора против украинской нации. Мы не должны закрывать глаза на трагедию. Наша с вами обязанность из уст в уста, от родителей к детям пересказывать эту ужасающую историю нашего народа, чтобы будущие поколения ценили свои жизни и свою волю, берегли свою землю, уважали тех, кто отдал жизнь за Украину».

Также собравшиеся почтили память погибших в годы Голодоморов минутой молчания и приняли участие во Всеукраинской акции «Зажги свечу!», выложив символический крест из скорбных колосков пшеницы и зажженных лампадок.

***

В Ивано-Франковске сегодня вече-реквием почтили память жертв Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, в 16:00 на Вечевом майдане состоялось вече-реквием памяти жертв Голодомора. Приспущен с черной лентой Государственный флаг Украины. На площади горит изложенная из множества свечей свеча памяти жертв Голодомора.

В мероприятии приняли участие руководители облгосадминистрации во главе с председателем Михаилом ВЫШИВАНЮКОМ, областного совета, Ивано-Франковского горисполкома, жителей города, священнослужителей разных конфессий, лидеры политических партий и общественных организаций.

Мужской церковный хор исполнил разные молитвенные песнопения. На вече выступили секретарь Ивано-Франковского горсовета Руслан МАРЦИНКИВ, заместитель главы облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ, заместитель председателя областного совета Остап ДЗЕСА и другие.

В своих выступлениях они отмечали историческую память этой печальной даты, призывали собравшихся не забывать своей истории и не допустить в будущем такой трагедии украинского народа.

После вече колонна во главе с владыкой УГКЦ Владимиром ВЫЙТИШИНЫМ с зажженными свечами прошли по улицам города к Мемориальному скверу, где возле Креста памяти помолились за невинно убиенных жертв Голодомора.

***

В Херсоне более 500 человек почтили память жертв Голодомора

Как сообщает корреспондент УНИАН, представители власти и оппозиции провели совместный митинг-реквием возле памятника жертвам Голодомора и тоталитарных режимов на улице Тираспольской.

Митингу-реквиему предшествовали собрание и творческие акции ко Дню памяти жертв Голодоморов, которые проходили с 13.00 до 15.00 в помещении областного музыкального училища.

После собрания в музучилище представители политических сил и общественности собрались на площади Свободы и прошли под украинскими национальными знаменами по центральным улицам областного центра к памятнику жертв Голодомора, где и состоялся митинг-реквием.

На митинге перед собравшимися выступили заместитель председатель Херсонской ОГА Михаил МЕЛЬНИК, мэр Херсона Владимир САЛЬДО и представители общественности. От областного Комитета сопротивления диктатуре выступил местный краевед и исследователь истории Голодомора Виктор КИСИЛЬ.

В мероприятии принял участие экс-губернатор области (2005-2010 гг.) Борис СИЛЕНКОВ.

После выступлений представители православных конфессий провели панихиду по невинным жертвам Голодомора 1932-33 годов и всех жертв тоталитарного коммунистического режима.

После панихиды все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

В конце митинга возле памятника была зажжена метровая свеча, установленная представителями оппозиции, присутствовавшие возложили цветы и установили на основу монумента горящие поминальные свечи.

Также по информации пресс-службы Херсонской ОГА в Херсоне и других населенных пунктах области в 16.00, в рамках акции «Запали свечу» были зажжены в окнах органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и частных квартир поминальные свечи в память о жертвах Голодомора.

***

В Тернополе почтили память жертв Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала на Театральной площади представители власти и общественности приняли участие во Всеукраинской акции «Запали свечу». После этого все колонной скорби прошли к мемориальному знаку замученным украинцам во время сталинских репрессий возле областного музея политзаключенных и репрессированных, где состоялась возложение цветов. Затем состоялась панихида возле памятного знака «Голодомор 1932-1933» на фасаде церкви Рождества Христово.

Завершил поминальные мероприятия концерт-реквием, который состоялся в Украинском Доме «Победа».

Также в «Победе» по случаю чествования жертв голодомора на протяжении двух дней демонстрируют фильм украинских кинематографов «Голод-33» и документальный фильм «Окраденная земля», снятый канадцами.

Параллельно свою акцию скорби проводят молодежные организации. По инициативе Союза Украинской Молодежи в Украине в рамках акции «Сопричастие» молодые люди на 33 часа добровольно воздерживаются от еды. Голодание они начали вчера. На протяжении всего времени молодежь молится за душ погибших от голода и репрессий.

***

Сегодня в Хмельницком общественность и руководство области отметили память жертв Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, около 1000 людей прошли по центральным улицам траурным шествием к памятному знаку “Ангел Скорби”, куда возложили траурные венки, цветы, композиции из ржаных и пшеничных колосков и установили лампадки.

По словам первого заместителя председателя облгосадминистрации Вадима ГАВРИШКА, Голодомор 1932-1933 годов в Украине является одной из страшных страниц истории.

“И задача любой власти – не допустить повторения потери населения”, - отметил он.

Кроме того, представители духовенства отслужили в храмах области панихиды по жертвам Голодомора.

Также в этот траурный день руководители организаций, учреждений города приспустили Государственный Флаг Украины и завязали черную ленту.

Справка УНИАН. По данным архивных учреждений, в 800 населенных пунктах Хмельницкой области на протяжении 1932-1933 годов погибло от голода около 40 тыс. людей.

***

В городах и селах Черниговской области состоялись мероприятия ко дню памяти жертв Голодоморов.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам внутренней политики и связей с общественностью облгосадминистрации, почти во всех населенных пунктах области отслужили заупокойные богослужения о погибших в годы Голодоморов и состоялись митинги-реквиемы.

Председатель Черниговской ОГА Владимир ХОМЕНКО принял участие в траурных мероприятиях в райцентре Куликовка.

В Чернигове вблизи Пятницкой церкви по этому случаю состоялся митинг-реквием. Традиционно в нем приняли участие представители областной и городской власти, общественности, всего около 300 черниговцев.

Участники митинга зажгли свечи и минутой молчания почтили всех погибших во время Голодоморов.

Епископ Черниговский и Нежинский ИЛЛАРИОН отслужил заупокойную литию.

На Черниговщине, по официальным данным, установлено 34 тысячи фамилий людей, погибших во время Голодоморов, в частности от Голодомора 1932-1933 годов. Еще 71 тысяча людей пострадали от голода. Хотя, как утверждают исследователи, реальные цифры могут быть в несколько раз большими.

***

Сегодня в Луганске представители власти и оппозиции, общественных организаций почтили память жертв Голодоморов и тоталитарных репрессий 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, около 70-ти представителей партии «Батькивщина» и ВО «Свобода» начали акцию памяти в 14.00 возле памятника Тарасу Шевченко, откуда колонной проследовали через центральную улицу Луганска в сквер Памяти.

Во время шествия участники акции несли флаги своих политических сил и выкрикивали фразу «Серп і молот – смерть і голод». В сквере «Памяти» к акции присоединились представители партии «Фронт перемен».

Оппозиционеры, собравшись вокруг памятного знака «Жертвам Голодомору 1932-1933 годов на Луганщине», зажгли свечи и приняли участие в поминальном молебне, который отслужил настоятель храма Царя Христа Украинской греко-католической церкви отец МИХАИЛ.

«Пусть эта акция, начатая с молитвы, объединит всех луганчан и всех украинцев, которые должны помнить о той трагедии, которая произошла в прошлом нашего народа, чтобы в будущем она никогда не повторилась», - сказал после молебна священник.

Исследователь Голодомора в Луганской области Ирина МАГРИЦКАЯ отметила, что она объездила 300 сел по области и записала свидетельства людей о событиях 1932-1933 годов.

«У нас в области вымирали целые села в Сватовском, Новопсковском, Белокуракинском, Марковском районах. Когда полностью вымирали жители села, на здании сельсовета власти вывешивали черный флаг. Так было в селах Скородна, Баюры, Лавровка, Николаевка и многих других», - отметила И.МАГРИЦКАЯ.

Акция памяти жертвам Голодоморов и тоталитарных репрессий 1932-1933 годов закончилась зажжением более 200 свечей и минутой молчания.

Как сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, представители власти в лице губернатора области Владимира ПРИСТЮКА и его заместителей почтили память жертв голодоморов с утра, возложив цветы к памятному знаку «Жертвам Голодомору 1932-1933 годов на Луганщине».

***

Сегодня в Днепропетровске свыше 300 человек провели траурный митинг возле Мемориала жертв Голодомора и политических репрессий на 9-м километре Запорожского шоссе.

Как передает корреспондент УНИАН, представители политических партий – «Наша Украина», «Батьківщина», «Фронт перемен», Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов совершили Крестное шествие к Мемориалу.

В чествовании жертв Голодомора также приняли участие заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Александр ЛЮБОВИЧ и заместитель председателя облсовета Андрей ШЫПКО, которые вместе с представителями общественности возложили к Мемориалу траурные венки и композиции из ржаных и пшеничных колосков. Панихиду по погибшим во время Голодомора отслужил митрополит Днепропетровский и Павлоград УПЦ Киевского патриархата СИМЕОН.

В 16 часов представители оппозиционных партий зажгли свечи памяти перед Крестом жертвам Голодомору, установленному на площади Петровского возле центрального железнодорожного вокзала Днепропетровска.

По информации пресс-секретаря областной организации партии «Наша Украина» Валентина ЕРМОЛЕНКО, никаких эксцессов во время проведения траурных мероприятий непроизошло.

На Днепропетровщине свыше 65 тыс. человек погибли во время Голодомора, еще около 75 тыс. стали свидетелями страшной трагедии. Днепропетровщина хранит память о них. В городах и районах области установлено 179 памятников и памятных знаков жертвам Голодомора 1932 – 1933 годов.

***

В Севастополе представители руководства города командования Военно-морских сил Украины, общественность минутой молчания почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, затем под траурную мелодию состоялось возложение цветов к мемориальной доске, установленной на стене Украинского культурно-информационного центра.

Мероприятие завершилось торжественным прохождением подразделения почетного караула под музыкальное сопровождение военного оркестра ВМС.

Заместитель председателя ГГА Сергей ЖИВОДУЕВ сказал журналистам: «О том, что происходило в 1932-1933 годах, сегодня скорбит и сожалеет, наверное, не только вся Украина, а и весь бывший Советский Союз. Это было страшное время, это были страшные годы, когда умерло очень много простых людей».