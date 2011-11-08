Губернатор призвал создавать семейные фермы

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК призвал селян создавать семейные фермы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя облгосадминистрации, такое предложение он обнародовал на областном совещании по развитию животноводства.

«Государство сегодня дотирует развитие животноводства: на приобретение коровы дает хозяину 5 тысяч гривен, за теленка - 3 тысячи, - сказал М.ВЫШИВАНЮК. - Не воспользоваться сельским хозяевам такой действительно существенной помощью от государства было бы грешно».

По словам губернатора, компенсация крестьянам за приобретение индивидувальных доильных аппаратов - до 5 тысяч гривен за одну установку отечественного производства.

М.ВЫШИВАНЮК дал поручение председателям райгосадминистраций «все это разъяснять селянам и способствовать им в создании семейных ферм». По европейским нормам, семейная ферма предусматривает содержание не меньше 12 голов крупного рогатого скота. Губернатор убежден, что продукция семейных ферм станет особенно актуальной, когда Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. В то же время, он отметил, что создание семейных ферм отныне станет одним из критериев оценки работы руководителей райгосадминистраций.

Справка УНИАН. В течение последних 20 лет на Прикарпатье численность поголовья крупного рогатого скота сократилась втрое, в том числе вдвое стало меньше коров. В то же время в этом году производительность дойного стада в сельхозпредприятиях выросла на 24 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 2752 кг на корову.

По бюджетной программе «частичное возмещение» предусмотрено 50-процентное возмещение средств на реконструкцию помещений ферм.