В Украине обучат торакальных хирургов для Азии, Африки и СНГ

4 ноября в Кировограде открылась первая европейская торакальная хирургическая школа для профильных специалистов Восточной Европы, Азии, Африки и стран постсоветского пространства.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытие школы прибыли ведущие специалисты торакальной (в области грудной клетки. - Ред.) хирургии из Франции, России, Австрии, Украины, Швейцарии и Италии.

По словам председателя правления ассоциации торакальных хирургов Украины Григория УРСОЛА, место проведения избрано неслучайно. В минувшем году в октябре Кировоград уже принимал международную научно-практическую конференцию «Современные проблемы торакальной хирургии», которая стала шагом для обмена опытом с европейскими коллегами.

В этом году Ассоциация торакальных хирургов Украины решила основать школу, а местом ее расположения избрала частную больницу Святого Луки в Кировограде (директор Г.УРСОЛ - УНИАН).

В соответствии с условиями Европейского общества торакальных хирургов, нынешний первый учебный курс будет теоретическим, следующий будет иметь уже практическое направление.