У Попова отчитываются, что 98,9% жилфонда уже подключено к теплу

По информации Главного управления жилищного хозяйства, по состоянию на 8 часов утра сегодняшнего дня к централизованному отоплению подключено 98,9% (10 тыс. 644 дома) жилого фонда столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, теплоноситель подан у 100% домов в Соломенском районе, 99,7% – в Дарницком, 99,5% – в Печерском и 99,3% – в Голосеевском, Оболонском и Святошинском районах, 98,6% домов жилого фонда в Подольском районе и 98,4% – в Шевченковском. Кроме того, подключены к теплу 97,5% домов в Днепровском районе и 97% – в Деснянском.

В сообщении также указано, что к централизованному отоплению подключены все столичные объекты социальной сферы.