Международные валютные резервы НБУ в сентябре сократились на 8,5%

Международные валютные резервы Национального банка Украины в сентябре 2011 года сократились на 8,5%, или на 3,256 млрд. долл., – до 34,95 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34,576 млрд. долл.) золотовалютные резервы увеличились на 1,1%, или на 0,374 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 октября в структуре резервов 33,388 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 8,49 млн. долл., золото – 1,452 млрд. долл.

Напомним, первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ вчера заявил, что одной из основных причин снижения объема золотовалютных резервов стали интервенции Нацбанка с целью удовлетворения спроса населения на валюту.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.