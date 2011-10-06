12,5 тысяч киевлян попадут на открытие НСК «Олимпийский» бесплатно

Киевская городская государственная администрация распространила приглашения на открытие НСК «Олимпийский» среди киевлян. Как сообщает сайт КГГА, церемонию открытия главной спортивной арены страны смогут увидеть собственными глазами столичные медработники, строители, госслужащие, школьники, студенты, а также те киевляне, которые наиболее активно обсуждали Стратегию развития Киева-2025. Всего было роздано около 12 тысяч 500 билетов.

В частности, билеты получили 1 тысяча 110 работников столичных государственных предприятий, 2 тысячи работников предприятий, которые строили стадион «Олимпийский» и обустраивали 1,5-километровую зону вокруг него. Только по 20 билетов получили сотрудники районных госадминистраций. Представители Киевского городского совета получили 250 билетов. 300 приглашений получили столичные врачи. Еще 1 тысяча 200 приглашений остались тем киевлянам, которые наиболее активно вносили свои предложения в проект Стратегии развития Киева-2025.

Наибольшая часть приглашений пришлась на образовательную сферу. Так, среди столичных студентов было распространено около 6 тысяч приглашений. Еще 3 тысячи 300 билетов получили выпускники киевских школ. Также приглашения получат 150 учеников – победителей олимпиад и конкурсов.

Напомним, что в столице работает 116 высших учебных заведений, в которых учится свыше 450 тысяч студентов и 442 общеобразовательных учебных заведения, которые в этом году воспитывают около 16 тысяч выпускников.