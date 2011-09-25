Сегодня откроется Всеукраинский фестиваль детских театров

В городе Макеевке в Донецком областном русском театре юного зрителя начнется III Всеукраинский открытый фестиваль театров для детей и юношества «ТЮЗ – 2011».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что в нынешнем 2011 году участниками фестиваля станут 7 театров, работающих для детей и молодежи. В Макеевку приедут участники из Львова, Запорожья, Одессы, Севастополя, Сум, Харькова.

Программа предусматривает показ в течение семи дней 14 спектаклей. Лауреатов в семи номинациях определит профессиональное и детское жюри.

Особенностью фестиваля в этом году станет участие руководителей Международной ассоциации театров для детей и молодежи, членом которой Украина стала в 2011 году. Ассоциации на фестивале представят 16 специалистов в области театрального искусства из США, Хорватии, Австрии, Германии и других стран. 30 сентября запланировано проведение круглого стола, где руководители театров обсудят совместную работу.

2 октября состоится закрытие фестиваля, подведение итогов, вручение наград.

В пресс-службе ОГА добавили, что данный фестиваль посвящен 40-летию Донецкого областного русского театра юного зрителя (г. Макеевка).