Шуфрич посетил отравленных на свадьбе

Количество людей, которые обратились в медзаведения с жалобами на отравление в Володимирецком районе Ровенской области, достигло 106 человек, из которых 21 ребенок.

Ранее сообщалось, что 14 июля во время свадьбы в селе Малый Желудск Володимирецкого района Ровенской области отравился из-за употребления некачественных продуктов 91 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе главного управления МЧС Украины в области, по состоянию на 16 июля 58 пострадавших госпитализированы в Володимирецкую центральную районную, 48 – в Кузнецовскую городскую больницы. Состояние потерпевших в настоящее время удовлетворительное.

На место чрезвычайной ситуации срочно на вертолете прибыл министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ. При участии руководителя МЧС состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором руководство области проинформировало министра о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации и принятых первоочередных мерах. Н.ШУФРИЧ посетил больных людей непосредственно в лечебных заведениях Володимирца и Кузнецовска, а также пообщался с медицинским персоналом.

В интервью журналистам министр МЧС сообщил, что, по предварительному заключению специалистов, причиной отравления является сальмонеллез, возникший в результате нарушения правил хранения продуктов и несоблюдения санитарных норм во время приготовления пищи. Н.ШУФРИЧ заверил, что необходимые медикаменты пострадавшим предоставит Министерство здравоохранения, а в случае необходимости для лечения людей будут использованы средства резервного фонда Кабинета министров.

Сейчас на месте происшествия работает группа специалистов под общим руководством Главного управления МЧС Украины в Ровенской области.