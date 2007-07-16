Ахметов хочет прикупить банков

Группа «СКМ» намерена до 2011 года инвестировать в свои финансовые активы около 500 млн. долл.

Об этом в интервью газете «Дело» (номер за 11 июля) сообщил финансовый директор «СКМ» Роман ВОДОЛАЗСКИЙ.

«В развитие уже существующих финансовых активов до конца 2011 года мы рассчитываем инвестировать около 500 миллионов долларов», - сказал Р.ВОДОЛАЗСКИЙ.

Также, по его словам, группа рассматривает возможность расширения своей банковской составляющей путем приобретения банковских учреждений. При этом он отметил, что пока каких-либо конкретных договоренностей нет.

«Стратегически нам интересны возможные покупки банковских учреждений. Но каких-то конкретных предложений на сегодняшний день нет», - сказал Р.ВОДОЛАЗСКИЙ.

Справка УНИАН. ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк) создано в 2000 г., является крупнейшей управляющей компанией Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики. В настоящее время СКМ владеет контрольными пакетами акций более 90 предприятий (включая опосредованное владение). 90% ЗАО «СКМ» принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.

ООО «СКМ Финанс» - субхолдинг Группы «СКМ» в сфере банковских услуг и страхования - представляет интересы Группы «СКМ» в финансовом секторе. В состав «СКМ Финанс» входят два банка (ЗАО «Первый Украинский Международный банк» и ЗАО «Донгорбанк») и две страховые компании (СК «АСКА» и СК «АСКА-Жизнь»).