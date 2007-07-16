Ющенко с семьей уехал в Крым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится в Крыму в отпуске после завершения медицинского обследования в госпитале в Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины со ссылкой на пресс-секретаря Президента Ирину ВАННИКОВУ, обследование завершилось 13 июля, после чего глава государства сразу отбыл в Крым. Свой отпуск он проведет вместе с семьей.

Как информировал руководитель медицинской службы Государственного управления делами Василий КНЯЗЕВИЧ, после медицинского обследования констатировали: «Состояние здоровья В.ЮЩЕНКО отличное, специалисты отметили хорошую динамику выведения диоксина из организма».

Во время пребывания в отпуске запланированы рабочие поездки Президента по регионам. В частности, в ближайшее время В.ЮЩЕНКО намерен посетить регионы Крыма и Закарпатья. Также в этот период планируется встреча Президента Украины с премьер-министром Венгрии Ференцом ДЮРЧАНЕМ.