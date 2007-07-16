”Советское шампанское” станет австрийским

Собственники Киевского завода шампанских вин «Столичный» близки к завершению сделки по продаже предприятия. Покупатель — известный в мире производитель игристых вин Henkell&Sohnlein Sektkellereien группы Henkell&Sohnlein. Антимонопольный комитет Украины уже дал разрешение австрийской компании на покупку контрольного пакета акций «Столичного».

По неофициальным данным, сейчас предприятие подконтрольно Федору Шпигу и Александру Деркачу. Как сообщают источники «Дела», сделка по приобретению крупнейшего производителя игристых вин в Украине будет завершена уже в ближайшие дни. На предприятии отказываются комментировать предстоящую сделку. «Всю информация мы обнародуем вначале следующей недели», — сообщила PR-менеджер КЗШВ «Столичный» Полина Корчевая. По ее словам, доля рынка предприятия в национальном производстве игристых вин по итогам 2006 года составляет 23%. Производственная мощность завода — 24 миллиона бутылок в год.

По словам старшего экономиста компании «Блейзер Фундация» Олега Устенко, приход иностранного инвестора на киевский завод шампанских вин «Столичный» позволит модернизировать предприятие. А это непременно скажется на увеличении заводом продаж его продукции.

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