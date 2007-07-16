Состоится брифинг в Секретариате Президента

Сегодня в 15.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг руководителя Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Яна БЕРНАЗЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Тема брифинга – комментарии по отдельным аспектам экономической политики правительства.

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