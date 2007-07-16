Состоится брифинг в Секретариате Президента
11:38, 16 июля 2007Общество
784 0
Сегодня в 15.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг руководителя Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Яна БЕРНАЗЮКА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Тема брифинга – комментарии по отдельным аспектам экономической политики правительства.
Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 255-78-44, 255-65-01.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter