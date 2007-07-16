Янукович забрал полномочия у Рудьковского

Кабинет Министров (постановление от 11 июля 2007 г. N893) упразднил полномочия Министерства транспорта и связи Украины относительно выполнения им функций Администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») в части формирования и реализации тарифной политики.

Текст документа размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно постановлению, соответствующие изменения вносятся в Положение о Министерстве транспорта и связи Украины, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 6 июня 2006 г. N789.

При этом «Укрзализныце» предоставлены полномочия - по согласованию с Минтранссвязи устанавливать тарифы на перевозку железнодорожным транспортом грузов транзитом через территорию Украины. Соответствующий подпункт дополнительно внесен в Положение о Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (утверждено постановлением Кабмина 29 февраля 1996 г. N262).

Кроме того, документ подтверждает полномочия «Укрзализныци» относительно формирования и реализации единой тарифной и ценовой политики на железнодорожном транспорте, согласно постановлению Кабмина от 29 февраля 1996 г. N262 "Об утверждении Положения о Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины", и действиям актов, принятых «Укрзализныцей», начиная с 15 июня 2006 г. по отмеченным вопросам.

Министерству транспорта и связи, «Укрзализныце» поручено привести собственные акты в соответствие с этим постановлением.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи уже трижды инициировало повышение пассажирских железнодорожных тарифов в этом году. Первые два раза приказы были отменены. Сначала предполагалось, что с 1 января 2007 г. тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки будут повышены на 10%, затем еще на 10% с 1 апреля и еще на 10% - с 1 июля 2007 года. Этот приказ отменили, затем приказом министерства от 29 декабря 2006 года №1222 с 1 февраля тарифы от ныне действующих повышались на 10%, с 1 апреля - на 21% и с 1 июля 2007 года - на 33%. Однако, в день появления информации о повышении МТСУ объявило, что произошла ошибка и повышения тарифов не будет.

Затем был издан действующий приказ МТСУ от 27 января №58 о поэтапном повышении тарифов на 25% в 2007 г. - по 5% с 1 марта, 1 мая, 1 июля, 1 сентября и 1 ноября.

Кроме того, в этом году планировалось поднять тарифы «Укрзализныци» на грузовые перевозки, однако повышение оказалось меньше, чем было предусмотрено финпланом «Укрзализныци». В частности, решение о поэтапном повышении тарифов МТСУ приняло в феврале т.г., согласно которому предусмотрена поэтапная индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в размерах: с 1 мая 2007 года - на 2%; с 1 июня, июля и августа 2007 года - ежемесячно на 3%; с 1 сентября, октября и декабря 2007 года - ежемесячно на 2%. В "Укрзализныце" в связи с этим говорили о возможном срыве выполнения финансового плана ведомства из-за недостаточного повышения тарифов.