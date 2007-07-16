Цены на землю в Сочи взлетели до $150 000 за сотку
07:20, 16 июля 2007Общество
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Эксперты предупреждают, торопиться не стоит
На следующий день после объявления Сочи столицей зимних Олимпийских игр 2014 года цены на недвижимость в городе взлетели, пишет газета "Ведомости".
По данным издания, квартиры подорожали на 10-20%, а цены на земельные участки догнали и даже перегнали московские - на прибрежных участках Сочи земля стоит более 150 тысяч долларов за сотку.
Однако эксперты предупреждают, что не стоит торопиться со скупкой: часть земель будет изъята государством для олимпийских целей, пишет газета.
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