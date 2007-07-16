Испанские школьники отказываются учиться

Треть школьников в Испании бросает среднюю школу, чтобы скорее начать самостоятельную жизнь. В основном это выходцы из малообеспеченных семей, говорится в докладе министерства образования страны.

"Число молодежи, отказывающейся учиться, увеличивается с каждым годом и в настоящее время составляет уже 29,6% учащихся средних школ. Бросает школу 36,3% испанских юношей и 22,5% девушек в возрасте 14-16 лет", - пишет газета "Magisterio".

"Подобная ситуация вызывает крайнее беспокойство не только педагогической общественности страны, но и правительства. Отсутствие базовых знаний не позволяет молодежи получить качественную специальность, это в определенной степени обуславливает технологическую отсталость Испании от западноевропейских партнеров по Евросоюзу", - заявляют представители испанского профсоюза учителей.

По их оценкам, Испания испытывает острый недостаток специалистов для работы на предприятиях с использованием передовых технологий.

"Нежелание молодежи учиться получило в стране название "школьного провала", - отмечают представители профсоюза учителей.

Они считают, что низкий интерес к учебе объясняется также бытующими в молодежной среде лжеценностями: молодые люди в Испании, в соответствии с проведенными опросами, считают основными жизненными приоритетами не карьеру и работу, а развлечения.

Обязательное обучение в Испании включает 6-летнее начальное и 4-летнее среднее образование. Школы подразделяются на государственные, где обучение бесплатное, частные, получающие дотации от государства, где с учеников взимается ежемесячная плата в размере 20-50 евро, и частные, где оплата составляет несколько сот евро. По статистике, "школьный провал" в большей мере характерен для государственных школ.