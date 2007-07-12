Россия официально не подтвердила ликвидацию черных списков

Проблема существования списков персон нон-грата на сегодня снята с повестки дня украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

Он подчеркнул, что эта проблема, которая существовала в последние полтора года в двусторонних отношениях между Украиной и Россией, на сегодня закрыта.

«Страница перевернута», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

По его информации, украинская сторона отменила все свои решения о недопущении российских граждан на территорию Украины.

Что касается российской стороны, у него нет информации о стопроцентной отмене соответствующих списков.

«Однако существовала соответствующая договоренность между Президентами Украины и России Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ относительно этого вопроса, украинская сторона ее выполнила на 100%, надеемся, что и российская сторона также будет придерживаться договоренностей между двумя Президентами», - подчеркнул А.ЧАЛЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Служба безопасности Украины и Министерство иностранных дел заявили, что Украина отменила постановления о запрещении въезда отдельным гражданам Российской Федерации.

10 июля официальный представитель МИД РФ Михаил КАМЫНИН заявил, что Россия, в свою очередь, также сняла ограничение на въезд на свою территорию отдельных граждан Украины.