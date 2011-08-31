В Украине закрыли филиалы ведущего производителя вэб-порнографии

30 августа в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Департамента борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми МВД Украины задокументировали преступную деятельность украинской организации (с филиалами в Киеве и Одессе) ведущего производителя порнографии в мире - корпорации, которая специализируется на сбыте продукции порнографического характера через Интернет.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в ходе проведения комплекса мер на территории Киева, Киевской и Одесской областей проведено 5 обысков, два из которых - в больших офисных помещениях бизнес-центров, изъято около 450 единиц компьютерной техники и оборудования, которое использовалось для совершения преступлений.

Установлено, что в состав организованной преступной группы входило более 70 работников субъектов ведения хозяйства, под прикрытием которых действовала организация.

В отношении двух человек из числа организаторов киевской группы возбуждены уголовные дела.

В отношении других лиц из числа руководящего состава и персонала киевского филиала проводятся следственные и процессуальные действия.

Во время допросов представители персонала киевского и одесского филиалов корпорации подтвердили факты причастности к созданию и распространению порнографии, а также указали на руководящее звено компании как организаторов преступного бизнеса.

Организации корпорации также действовали в США, Великобритании, Нидерландах, России и Беларуси.