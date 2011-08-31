Газета «Сегодня» пошла на Запад

С 1 сентября издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа» начинает выпуск нового регионального издания «Западная Украина. Сегодня».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила генеральный директор, шеф-редактор «Сегодня Мультимедиа» Алена ГРОМНИЦКАЯ.

Она рассказала, что «Западная Украина. Сегодня» будет выходить с 1 сентября ежедневно на русском языке объемом 16 полос, номер по четвергам с телепрограммой будет на 32 полосы. Помимо общеукраинских и мировых событий, которые освещает газета «Сегодня», в новом выпуске появятся новости, репортажи, расследования и аналитика с Западной Украины. Также западноукраинские новости будут публиковаться и на сайте www.segodnya.ua в разделе «Запад».

«Отныне мы станем газетой для всей Украины, а жители западного региона нашей страны получат доступ не только к качественным объективным материалам, но, самое главное, – к общенациональному продукту, газете №1 в Украине… Уверена, что даже несмотря на присутствие сильных региональных изданий, «Сегодня» очень быстро найдет своего постоянного читателя на Западной Украине», – заявила А.ГРОМНИЦКАЯ.

В свою очередь главный редактор газеты «Сегодня» Игорь ГУЖВА отметил, что выпуск «Западной Украины. Сегодня» для газеты очень важен, поскольку завершает охват изданием всей территории Украины. «У нас был слоган «Сегодня» – газета для всей семьи», теперь мы можем сказать, что газета «Сегодня» – не только для всей семьи, но и для всей страны», – сказал он.