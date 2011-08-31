Доллар на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9925/7,9960, к 12:00 цены выросли 8,0020/8,0060 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2759/62, к 12:00 цены поднялись 0,2765/68. В России курс доллар-рубль скорректировался, и к 12:00 установился на уровне 28,9350 (-0,0065).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4422/24, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,5280/11,5350, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх 11,5520/11,5320.