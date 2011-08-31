Как быстро возобновят газоснабжение в Ужгороде, зависит от людей

Сроки возобновления газоснабжения в Ужгороде после повреждения газопровода при проведении несанкционированных подземных работ зависят от оперативности коммунальных служб и горожан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Закарпатгаз», переданном УНИАН.

По словам председателя правления публичного акционерного общества «Закарпатгаз» Юрия РЫБАЧКА, коммунальные службы должны обеспечить присутствие всех жильцов многоквартирных домов в момент пуска газа. «В Ужгороде необходимо возобновить подачу газа в 389 многоквартирных дома. Работы по возобновлению подачи газа можно проводить только в том случае, если жильцы всего дома одновременно обеспечат свободный доступ к газовому оборудованию в своих квартирах. Эти работы координируют коммунальные службы. Невозможность оперативно собрать жильцов осложнит и затянет проведение восстановительных работ», – отметил Ю.РЫБАЧОК.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с данными правоохранительных органов, 29 августа во время проведения несанкционированных работ по прокладке футляра для электрического кабеля сотрудниками ОАО «Свемон-Запад» был поврежден газопровод діаметром 500 мм. Из-за этого повреждения произошла масштабная утечка газа, который распространился через систему подземных коммуникаций – телефонные шахты, ливнестоки и канализацию. Накопление газа привело к взрыву в кафе – тяжелые ожоги получили два человека, один человек – ожоги средней тяжести. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве).

Согласно информации пресс-службы ПАО «Закарпатгаз», на данный момент без газоснабжения остаются свыше 40 тысяч абонентов в Ужгороде и около 8 тысяч абонентов в окружающих населенных пунктах.

Работы по возобновлению газоснабжения были начаты аварийной службой «Закарпатгаза» в 7:00 утра 31 августа. По словам Ю.РЫБАЧКА, служба работает в круглосуточном режиме. Накануне вечером были завершены ремонтные работы на газопроводе, который был поврежден во время несанкционированных работ сотрудниками ОАО «Свемон-Запад».