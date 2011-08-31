Под Житомиром столкнулись иномарка и маршрутка: 3 погибших и 15 раненых

В Житомирской области при столкновении иномарки с маршрутным микроавтобусом три человека погибли и пять пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 30 августа, в 21 часу неподалёку от села Глыбочица на автодороге Киев-Житомир.

«Произошло столкновение легкового автомобиля «Mercedes E-230» с маршрутным микроавтобусом «Mercedes Sprinter», перевозившим 10 пассажиров», - говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы города Житомир.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Житомирской области.