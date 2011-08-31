Попокатепетль активизировался

Знаменитый действующий вулкан Попокатепетль, расположенный всего в 40 километрах к юго-востоку от столицы Мексики города Мехико, вчера вновь ожил и четыре раза выбросил пар, газ и пепел из своего кратера.

Как передает РИА «Новости», Национальный центр Мексики по предотвращению стихийных бедствий ввел после появления признаков активности вулкана ограничения на доступ в 12-километровую зону вокруг него, заявив при этом, что опасности для людей в близлежащих населенных пунктах нет.

По сообщению МВД, выбросы частиц из вулканического кратера достигают высоты в один километр. Уже отмечены факты падения остывшего пепла в ряде деревень и городов штата Мехико, а поднявшийся ветер относит их на запад и северо-запад. Не исключено, что в ближайшие часы пепел может выпасть в пределах города Мехико.

Вулкан Попокатепетль, что в переводе с языка ацтеков означает "Дымящаяся гора", является одним из наиболее активных действующих вулканов мира. Высота Попокатепетля над уровнем моря - 5 тыс. 452 метра.