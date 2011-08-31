В Европейской ассоциации украинцев обеспокоены политикой ассимиляции

Украинцам за рубежом все сложнее сохранить свою идентичность: Россия реализует активную политику, направленную на ассимиляцию украинцев, при этом в Украине до сих пор отсутствует государственная политика в отношении зарубежных соотечественников.

Об этом в комментарии УНИАН заявил президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ.

«Законодательство России рассматривает в качестве соотечественников всех людей, которые родились на территории бывшего СССР. Украинцев за рубежом они считают соотечественниками россиян. Россия реализует активную политику – проводит концерты, организует игры, конкурсы, культурные мероприятия и досуг. На это Москва выделяет огромные средства», - отметил А.ТОЛКАЧЕВ.

При этом он констатировал, что «для Украинского государства зарубежные украинцы – это обуза, а не возможности и потенциал».

«Чиновники не знают, что делать с зарубежными украинцами, какую политику реализовать, как строить свои отношения с диаспорой. Хотя для любого эффективного государства зарубежные соотечественники – это инструмент международного влияния, формирования имиджа, продвижения своей культуры», - считает А.ТОЛКАЧЕВ.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине нет не только четкого видения государственной политики в отношении диаспор, но и денег на её реализацию.

«Нет механизмов правовой и социальной защиты зарубежных соотечественников. Особенно беззащитное положение у наших нелегалов, которые подались за рубеж на заработки. Представьте себе, миллионы украинцев за рубежом не имеют возможности голосовать на выборах только потому, что они – нелегалы», - отметил президент Европейской ассоциации украинцев.

По мнению А.ТОЛКАЧЕВА, политика в отношении украинцев за рубежом должна быть как можно быстрее закреплена на законодательном уровне, а её финансирование должно проходить отдельной строкой государственного бюджета.

Говоря о проблемах украинских диаспор, он заявил, что украинцам за рубежом действительно нелегко сохранить свою идентичность.

«Сегодня о сплоченности украинцев за рубежом речь не идёт. К сожалению, среди украинцев доминирует разъединенность и потребительское отношение. Реже встречаются сотрудничество, самоотверженность, склонность к национальной солидарности. Это, конечно, способствует либо ассимиляции украинцев, либо их русификации», - отметил А.ТОЛКАЧЕВ.

По его словам, украинская пресса в Европе издаётся только силами немногочисленных энтузиастов.

«Украинских клубов, курсов украинского языка, мест общения – всего этого практически нет, либо они выживают из последних сил», - добавил А.ТОЛКАЧЕВ.

При этом он обратил внимание на возможности украинской диаспоры в столице Евросоюза - Брюсселе. «Именно здесь, в Брюсселе, открываются мощные возможности лоббирования украинских интересов представителями диаспоры, выстраивания двусторонних украино-европейских бизнес-проектов, популяризации и продвижения культуры», - резюмировал А.ТОЛКАЧЕВ.

Справка УНИАН. По данным Всемирного банка на 2010 год, за границей проживают 6,6 млн. украинцев (почти 15% от общего количества нынешнего населения страны). Украина занимает 5-е место в мире среди стран с наибольшим количеством эмигрантов. По количеству эмигрантов Украина уступает только Мексике (11,9 млн.), Индии (11,4 млн.), России и Китаю (11,1 и 8,3 млн. соответственно).