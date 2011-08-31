Рост производства молока обеспечит продовольственную безопасность

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что увеличение производства молока обеспечит стабильную продовольственную безопасность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 30 августа на брифинге в Виннице.

«Сегодня молочные продукты стабильно не держатся в цене, и на сегодня для нас важно возрождение молочного скотоводства, чтобы мы гарантировали продовольственную безопасность. И сегодня, несмотря на то, что за 20 лет мы ни разу не стабилизировали молочное поголовье, мы пока производим то количество молока, которое необходимо для продовольственной безопасности», - сказал министр.

Он сообщил, что сейчас в Украине производится 11,8 млн. тонн молока, потребляется – 9 млн. тонн, а 2,8 млн. тонн экспортируется в виде молочных продуктов. «Но для того, чтобы обеспечить стабильную продовольственную безопасность и обеспечить спрос на внешнем рынке, производство молока нужно увеличивать. Доплатой в 5 тыс. гривен за корову, мы мотивируем увеличение поголовья коров на сельхозпредприятиях, мотивируем, чтобы было продуктивное стадо. У нас есть четкая задача - мы к 2016 году должны иметь 3 млн. голов дойного стада по Украине с продуктивностью не менее 6 тыс. литров», - отметил Н. ПРИСЯЖНЮК.