В Чернигове археологи обнаружили захоронение XIII-XIV веков

В Чернигове в Антониевых пещерах археологи обнаружили захоронение XIII-XIV веков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий отделом истории пещер Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Владимир РУДЕНОК.

По его словам, археологи раскапывали опоры моста, который датируется ХVIII веком, и ниже обнаружили захоронение древнерусских времен.

"Захоронения странные, такое впечатление, что это результат какого-то катаклизма – то ли монголо-татарского нашествия, то ли другого набега", - допускает исследователь. В.РУДЕНОК уточнил, что люди похоронены по христианскому обряду, но в спешке. Найдено шесть могил стариков и детей.

"Будто мужчины в это время воевали, а деть и старики погибли от нападения", - сказал завотделом истории пещер.

Он также заметил, что окончательные выводы делать рано, да и датировать захоронение можно по остаткам керамики.

Археологические исследования в Антониевых пещерах продолжаются. Они начались в 60-х годах прошлого столетия, а с 1987 года в пещерах работает постоянно действующая археологическая экспедиция.