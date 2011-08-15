В Чернигове археологи обнаружили захоронение XIII-XIV веков
Шесть могил старых людей и детей
В Чернигове в Антониевых пещерах археологи обнаружили захоронение XIII-XIV веков.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий отделом истории пещер Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Владимир РУДЕНОК.
По его словам, археологи раскапывали опоры моста, который датируется ХVIII веком, и ниже обнаружили захоронение древнерусских времен.
"Захоронения странные, такое впечатление, что это результат какого-то катаклизма – то ли монголо-татарского нашествия, то ли другого набега", - допускает исследователь. В.РУДЕНОК уточнил, что люди похоронены по христианскому обряду, но в спешке. Найдено шесть могил стариков и детей.
"Будто мужчины в это время воевали, а деть и старики погибли от нападения", - сказал завотделом истории пещер.
Он также заметил, что окончательные выводы делать рано, да и датировать захоронение можно по остаткам керамики.
Археологические исследования в Антониевых пещерах продолжаются. Они начались в 60-х годах прошлого столетия, а с 1987 года в пещерах работает постоянно действующая археологическая экспедиция.