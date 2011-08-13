В Чернигове соберутся выпускники бывшего элитного авиаучилища

13 августа в Чернигове пройдут мероприятия по случаю 60-летия со дня основания Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков.

Как сообщили УНИАН в Совете ветеранов ЧВВАУЛ, в Чернигов прибудут более 1,5 тыс. выпускников училища из Украины и Российской Федерации.

В частности, на празднование ожидают первого космонавта независимой Украины Леонида КАДЕНЮКА, почетного гражданина Чернигова, генерал-лейтенанта Петра КЛИМУКА, дважды Героя Советского Союза Юрия РОМАНЕНКО и других.

Торжества состоятся на территории бывшего училища. Там пройдут торжественное построение и митинг, праздничная встреча ветеранов и выпускников ЧВВАУЛ, посвященная юбилею училища. В рамках празднования 60-летия ЧВВАУЛ также состоится открытие мемориальной доски в честь авиаторов легендарного училища летчиков.

Также гости ознакомятся с музеем "Авиация и космонавтика Черниговщины", который находится в настоящее время на территории Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

За время существования ЧВВАУЛ его окончили более 5 тыс. летчиков. Среди них 11 летчиков-космонавтов, 60 генералов, 30 заслуженных военных летчиков, в том числе Герои Советского Союза, Герои Украины и Герои Российской Федерации.