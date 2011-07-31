Знатоки выбрали 10 самых красивых женщин в истории кино (фото)

Эксперты ответили на вопрос "Кто самая красивая женщина мирового кинематографа?". Знатоки кино оценивали красоту и шарм актрис в отдельно взятой роли в одном фильме.

Согласно рейтингу, на первой строчке оказалась Одри Хепберн, сыгравшая роль Холли Голайтли в фильме "Завтрак у Тиффани".

1. Одри Хепберн (Audrey Hepburn) - «Завтрак у Тиффани" (Breakfast at Tiffany`s), 1961

2. Оливия Ньютон-Джон (Olivia Newton-John) - "Бриолин" (Grease), 1978

3. Меган Фокс (Megan Fox) - "Трансформеры" (Transformers), 2007

4. Грейс Келли (Grace Patricia Kelly) - "Ровно в полдень" (High Noon), 1954

5. Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) - "Автобусная остановка" (Bus Stop), 1956

6. Чжан Цзыи - "2046", 2004

7. Дженнифер Лопес (Jennifer Lynn Lopez) - "Вне поля зрения" (Out of Sight), 1998

8. Бетт Дэвис (Bette Davis) - "Все о Еве" (All About Eve), 1950

9. Джулия Робертс (Julia Roberts) - "Красотка" (Pretty Woman), 1990

10. Кэрри Фишер (Carrie Fisher) - "Возвращение Джедая" (Return of the Jedi), 1983

ТСН