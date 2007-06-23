Состоится пресс-конференция ”Археологические тайны Киевщины”

25 июня (понедельник) 15-00 - Состоится пресс-конференция «Археологические тайны Киевщины: новый туристический маршрут». Участники – начальник управления культуры и туризма Киевской обладминистрации Василий Романчишин, директор Киевского областного туристического агентства Сергей Василенок, мэр Ржищева Киевской области Виктор Ремез (украинское представительство Российского агентства международной информации РИА «Новости», ул. Станиславского, 3, к.50, конференц-зал). Телефоны: 272-13-94, 279-56-35. Вход по редакционным удостоверениям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter