Гелетей: все возвращается на круги своя

Начальник Управления государственной службы охраны (ГСО) Валерий ГЕЛЕТЕЙ не исключает, что на следующей неделе сотрудники этого подразделения возобновят охрану помещения Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник ГСО заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Возможно, это может произойти в понедельник», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ. При этом он добавил, что «мы уже практически договорились с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО, и в рабочем порядке общались с заместителем генпрокурора Александром ШИНАЛЬСКИМ».

При этом В.ГЕЛЕТЕЙ отметил, что теперь уже подготовлена соответствующая инструкция, «которая именно предоставляет право и соответственно расписывает все те правовые основания, все те другие правила поведения в Генеральной прокуратуре, которые касаются как работников ГСО, так и соответственно работников Генпрокуратуры, всех тех людей, которые имеют право присутствовать или проходить на территорию Генеральной прокуратуры».

По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, в настоящее время любых недоразумений по этому поводу между ГСО и ГПУ нет. В то же время, он отметил, что те проблемы, которые происходили в Генпрокуратуре в конце мая, когда Управление госохраны не охраняло здание ГПУ, уже отошли в прошлое.

«Но сейчас все возвращается на круги своя», - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ. Он также отметил, что в этой инструкции «более четко прописаны некоторые процессуальные моменты» с учетом событий, происходивших в Генпрокуратуре в конце мая. По словам В.ГЕЛЕТЕЯ, это также необходимо для того, чтобы прописать те вещи, которые кто-то понимает или кто-то делает преднамеренно, что позволяет тем или инім представителям или народным депутатам вести себя так, как они себе считают».