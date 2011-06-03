Возле Администрации Президента проходит акция «Опір цензурі»

В Киеве возле Администрации Президента происходит акция «Опір цензурі».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе сети гражданского действия «ОПІР», в акции принимают участие представители движения “Митці проти цензури”, Сергей ВАСИЛЮК (группа «Тень Солнца»), представители коллектива радио “Мелодия”, украинской службы Всемирной службы радиовещания Украины, свободные журналисты и представители общественности.

Мероприятие проводится в поддержку телеканалов и радиостанций, которых Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания без объективных причин лишил лицензии и частот на вещание, - ТВі, «5 канал», радио «Мелодия», ТРК «Черноморка», отмечается в сообщении.

Участники акции держат в руках плакаты с надписью: «Митці проти цензури!», «Ми хочемо дивитись «5 канал» та ТВi», «Владо, почуй радіо «Мелодія» и требуют, чтобы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вмешался в ситуацию и заставил Нацсовет беспристрастно подойти к решению вопросов с лицензиями для телеканалов и радиостанций, а в случае необходимости - изменить состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.