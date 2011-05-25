Презентация концепции LLL (Образование на протяжении всей жизни)

Донецкая область объявила 2011 год ГОДОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ (Life Long Learning, LLL). Комплексная Программа LLL в Донецкой области, инициированная Донецкой областной государственной администрацией, партнером которой является СКМ и КПМГ, стартовала в апреле 2011 года.

Программа LLL объединила ряд проектов, направленных на модернизацию существующей системы образования, формирование инновационного образовательного пространства Донецкой области и создание многокомпонентной модели образования на протяжении всей жизни. В перспективе этот проект может быть реализован и в других регионах Украины, а потому знакомство с опытом Донецкой области будет интересно чиновникам, представителям научных кругов и простым гражданам.

Приглашаем посетить пресс-ланч, посвященный презентации концепции LLL (Образование на протяжении всей жизни). В рамках встречи вы сможете в неформальной обстановке пообщаться с представителями власти, бизнеса, высших учебных заведений, а также ведущих консалтинговых компаний:

• Вице-губернатор Донецкой области Марина Черенкова представит региональный проект LLL;

• Директор по связям с общественностью и коммуникациям Компании СКМ Наталья Емченко расскажет почему обучение на протяжении всей жизни является важным компонентом для повышения конкурентоспособности украинского бизнеса;

• Руководитель Департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ Олег Гощанский пояснит, почему проект интересен КПМГ;

• Менеджер проектов Британского Совета Ешена Горшенева представит британский опыт LLL;

• Директор по производству МакДональдз Оксана Чопа ответит, почему важно не прекращать обучение на примере работников ресторана МакДональдз;

• Ректор Донецкого государственного университета управления Александр Поважный поделится взглядом системы образования на обучение на протяжении всей жизни;

Дата и время мероприятия: 26 мая 2011 г., 11:00

Место проведения мероприятия: Киев, ул. Б.Хмельницкого 17/52, ресторан "Ацумари" бизнес-центр Леонардо

Программа мероприятия:

10:30 – 11:00 Регистрация

11:00 – 11:35 Представление проекта. Выступления спикеров

11:35 – 11:50 Вопросы по теме. Открытая дискуссия

11:50 – 12:30 Неформальное общение, фуршет

О своем участии в мероприятии, пожалуйста, сообщите пресс-службе СКМ 25 мая (среда) 2011 года по телефону (062) 381 50 37 либо по электронному адресу press@scm.com.ua.

Дополнительную информацию о мероприятии Вы можете получить по телефону: (062) 381 50 37