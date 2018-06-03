Что будет с гривней

На прошлой неделе курс доллара на украинском межбанковском рынке впервые за долгие месяцы подскочил выше отметки 8 грн./долл. Некоторые наблюдатели поспешили увидеть в этом обстоятельстве «самый активный психологический фактор», который «безусловно, отразится на украинском валютном рынке». Что же на самом деле стоит за недавними курсовыми колебаниями на рынке и стоит ли на их основании делать далеко идущие прогнозы?

«Наше население, к сожалению, порой меньше волнует стоимость товаров народного потребления, чем курс в обменных пунктах, которые находятся на каждом углу, — посетовал недавно первый заместитель председателя НБУ Юрий Колобов, общаясь с финансовыми экспертами и журналистами.

Действительно, цифры соотношений между валютами в окошках валютных «обменок», как и тиражируемые ежедневно в выпусках новостей СМИ официальные курсы, служат зачастую намного более популярным индикатором стабильности для большинства наших соотечественников, нежели индексы инфляции, публикуемые официальными органами статистики.

Увы, Украине еще далеко до ситуации в развитых странах, где именно ценовая стабильность не только объявлена безусловным приоритетом для центральных банков, но и давно достигнута, а подавляющую часть населения мало интересуют валютно-курсовые перипетии. Главное, чтобы так называемая потребительская корзина не слишком росла в цене. Но поскольку индексы, например, общеевропейских цен чрезвычайно редко растут темпами свыше 2-3% в год – такая их динамика остается практически незаметной для большинства обывателей.

Для сравнения, в Украине относительная ценовая стабилизация была с грехом пополам достигнута только в прошлом году, когда индекс потребительских цен впервые за последние семь лет (с 2003 года) вернулся к одноразрядным параметрам (9,4%).

Кстати, в Национальном банке тоже наконец-то приняли аналогичное решение, подписавшись под обязательством перед МВФ объявить безусловным приоритетом своей деятельности именно стабильность внутренних цен. Сейчас, как объявил не так давно глава Национального банка Сергей Арбузов, ведомство ставит перед собой цель снизить темпы инфляции до 5% и ниже уже к 2014 году. Тем более, что именно укрощение цен является главной гарантией от возможных курсовых катаклизмов в будущем.

Для этого в подписанном с МВФ меморандуме предусмотрен достаточно жесткий контроль за масштабами денежной эмиссии — темпами роста денежных агрегатов, которые НБУ выполняет пока практически неукоснительно. «Национальный банк контролирует эти вещи. Все необходимые расчеты проведены. Мы уверены, что это не приведет к незапланированной инфляции. Это однозначно», — обещает Сергей Арбузов.

Но, к сожалению, пока, по словам главы украинского центробанка, монетарное ведомство не может брать на себя полную ответственность за удержание инфляции, так как далеко не все ценовые факторы находятся в рамках его компетенции. Как минимум не меньшая доля ответственности лежит на плечах правительства. Которому сейчас не только приходится повышать цены на энергоносители и коммунальные услуги, но и плохо удается совладать с дисбалансами на продуктовых рынках, возникновение которых предопределяется как внешними, так в внутренними украинскими факторами.

«Если посмотреть на инфляционные факторы, действующие за пределами Украины, то инфляция у наших основных торговых партнеров значительно ниже, чем у нас. При курсовой стабильности можно говорить, что те ценовые преимущества, которые были у украинских экспортеров после глубокого падения курса украинской гривни (от 4,6 накануне кризиса до 8 грн./долл.), уже утрачены,— рассказывает старший советник «Альфа-банка» Роман Шпек. — И сейчас особо рассчитывать на высокие темпы роста экспорта без специальных программ невозможно. Вроде бы все понимают, что нужно делать: под соответствующими программами стоят подписи членов правительства и руководства Национального банка. Президент — я слышу это во время заседаний Комитета по экономическим реформам — ставит правильные задачи. И если посмотреть на исполнителей — правительство и Национальный банк, то более слабое звено здесь, к сожалению, правительство».

Если анализировать отдельные компоненты инфляции, то окажется, что почти ¾ апрельского роста цен (на 1,3%) было обусловлено так называемыми факторами предложения, ответственность за которые в компетенции Кабинета министров. Так, нехарактерное для майского сезона резкое увеличение цен на сырые продукты (на 1,7%, взнос в общий индекс – 0,4 процентных пункта, или почти треть общего апрельского увеличения) было обусловлено удорожанием цен на топливо (на 4.9% за месяц) и высокими темпами роста цен на мировых продовольственных рынках.

При этом в Украине наблюдается вовсе не отток, а приток валюты. По данным НБУ, в апреле второй месяц подряд на межбанковском рынке доминировало предложение иностранной валюты благодаря ее устойчивым поступлениям от нерезидентов (2,2 млрд. долл. США в эквиваленте). В результате золотовалютные резервы (ЗВР) по итогам прошлого месяца выросли сразу на 1,9 млрд. долл. (5,3%) и достигли исторического максимума (38,4). Увеличение ЗВР с начала года уже превысило 3,7 млрд. долл. (10,9%).

Примечательно, что увеличение предложения валюты произошло и в наличном сегменте (на 12,6%), в то время как спрос на нее со стороны населения начал снижаться (на 2,6 %).

В прошлом месяце банки продали физлицам валюты на 2,35 млрд. долл., а купили — на 1,59 млрд. В итоге наличный рынок проглотил 760 млн. долл. Именно этот спрос и является пока основным фактором ослабления гривни, при возможных всплесках панических настроений.

«Наше население склонно слишком много внимания уделять ситуативным курсовым всплескам, которые любят провоцировать спекулянты, дабы нажиться на чрезмерной нервозности граждан. Именно по этой причине по поводу любого чиха на рынке зачастую чрезмерно нагнетаются страсти», — рассказывает глава наблюдательного совета Platinum Bank Юрий Блащук. По его словам, вряд ли чем-то из ряда вон выходящим был и недавний более чем умеренный всплеск курса доллара к гривне. На самом деле последнее укрепление доллара в Украине следует, прежде всего, объяснять его достаточно мощной усилительной динамикой по отношению к другим валютам – в основном европейским – евро, фунту и франку на протяжении последних двух недель. Так, если еще 4-го—5-го мая стоимость евро подбиралась к полуторагодовым максимумам на уровне 1,49 доллара за евро, то сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию и евровалюта менее чем за две недели подешевела почти на 8 центов (до 1,41 доллара за евро). Более чем 5%-е падение за такой короткий период — явление необычное даже для изменчивых мировых валютных рынков. При этом Блащук отмечает, что, несмотря на нынешнюю фазу укрепления доллара, в целом на мировых рынках наблюдается тенденция к постепенному ослаблению американской валюты. Главных причин две. Во-первых, значительные объемы ее эмиссии как на пике кризиса в 2008 году, так и впоследствии. Слишком мягкая кредитно-денежная политика не может пройти бесследно. Рано или поздно, сформировавшийся инфляционный навес начнет подрывать ценовую стабильность в стране. Второе обстоятельство — существование огромного дефицита бюджета в США. Из-за хронической разбалансированности госфинансов о возможном дефолте вынужден был на днях заявить даже президент Соединенных Штатов Барак Обама. И пусть вероятность этого сценария пока рассматривается как очень низкая, существование подобной риторики вряд ли добавляет уверенности мировым инвесторам. «Так что доллар, вслед за вчерашним усилением, может начать ослабевать уже завтра. Поэтому я бы не придавал слишком много внимания этим событиям и не делал далеко идущих выводов на основании последней курсовой динамики», - резюмирует финансист.

«На самом деле, нынешний уровень резервов Национального банка более чем достаточен, чтобы упредить любые чрезмерные колебания, если угроза таковых возникнет,— поддерживает мнение своего коллеги экс-глава Ощадбанка Анатолий Гулей. — Другое дело, какие именно курсовые колебания регулятор посчитает чрезмерными. Глава НБУ Сергей Арбузов, поставив подпись под меморандумом с МВФ, обязался предпринимать в том числе и шаги по либерализации валютного рынка. Ведется серьезная работа в этом направлении – снимаются архаичные ограничения и вводятся новые инструменты, о которых вчерашнее руководство даже слышать не хотело — валютные свопы, форварды, опционы и т.п. По этому поводу было сделано целый ряд заявлений, так что слова сейчас просто не расходятся с делами».

«И рынок, и население должны начинать привыкать ко все большим колебаниям курса, — развивает свою мысль Гулей. — Мы живем в условиях переходной экономики, в период между первой и второй волной кризиса, где без достаточно жесткого регулирования курсообразования не обойтись, но рано или поздно развитие нашей рыночной системы достигнет и того уровня, при котором отпустить курс в более свободное плавание придется.

Но это вряд ли произойдет завтра, через месяц и даже через год. Пока же возможные колебания курса вряд ли превысят несколько процентов до конца года».

Скорее всего, этот прогноз оправдан и для этого существует сразу несколько предпосылок. Во-первых, как резервы НБУ, так и бюджетные поступления пока имеют положительную динамику. А незначительный дефицит торгового баланса (-1,2 млрд. долл. в первом квартале с.г.) пока с лихвой перекрывается притоком по финансовому счету. Поэтому даже если программа сотрудничества с фондом будет поддерживаться только формально, и транши и не будут поступать, но при этом фискальные показатели правительства и кредитно-денежные — Нацбанка продолжат постепенно улучшаться, то внешние инвесторы не станут отворачиваться от Украины и в будущем. При этом в новых кредитных инъекциях со стороны МВФ не будет серьезной необходимости, а перед Национальным банком скорее встанет проблема защиты курса от усиления, нежели девальвации.

Но чрезмерное укрепление вряд ли окажется в интересах самого НБУ, который до последнего времени неукоснительно выкупал избыточную валюту на межбанке, упреждая потерю курсовой конкурентоспособности национальными производителями. Кредитная активность, возобновить которую Нацбанк избрал одним из главных своих приоритетов, только-только начинает восстанавливаться. Увеличение объемов кредитования экономики в прошлом месяце достигло уже плюс 3,9% с начала года. При этом в апреле начали расти уже не только займы корпоративного сектора, но и физлиц (рост кредитования в нацвалюте впервые перекрыл их сокращение в иностранной).

Так что экономика, судя по всему, таки имеет неплохие шансы на выздоровление. Главное – не спугнуть.

Сергей Дмитриев