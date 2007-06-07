По итогам работы Межведомственной комиссии, рейдерство в Украине прекратилось

На сегодняшний день в Украине, по итогам работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия поглощению и захвату предприятий, наблюдается позитивный результат в борьбе с этим явлением, и процесс рейдерства практически приостановлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге по окончании четвертого заседания комиссии первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

«Процесс взят под контроль, и анализ ситуации говорит о том, что процесс рейдерства, по крайней мере, приостановлен на сегодняшний день, и он не растет. Количество новых ситуаций относительно уменьшается», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, он сообщил, что на сегодняшнем заседании комиссия рассмотрела двадцать случаев рейдерства и приняла решение возобновить регулярную работу – собираться минимум один раз в две недели.

На сегодняшнем заседании была заслушана работа региональных групп и принято решение, что Межведомственная комиссия, которая работает при правительстве, будет рассматривать только резонансные ситуации, а остальные будут предметом внимания региональных комиссий, которые созданы, по словам Н.АЗАРОВА, практически во всех областях.

Вместе с этим, Н.АЗАРОВ отметил и недостатки в борьбе с рейдерством. В частности, то, что пока не удается наладить механизм ответственности должностных лиц и, в первую очередь, судей, которые выносят, а порой абсурдные, решения.

«Наверное, ответственность за такие решения должна наступать быстрее, чем тот механизм, который сейчас принят – через квалификационные комиссии, которые собираются один раз в два месяца», - отметил он. В связи с этим на сегодняшнем заседании было принято решение о создании рабочей группы из представителей Высшего совета юстиции, представителей профильного комитета Верховной Рады и прокуратуры, которые получат возможность через механизм Высшего совета юстиции быстрее добиваться ответственности судей за принятие незаконных решений.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Кабинет Министров Украины создал Межведомственную комиссию по вопросам противодействия поглощению и захвату предприятий.

В состав комиссии, которую возглавил первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ, вошли 20 представителей министерств и ведомств. Этот орган наделен консультативно-совещательными полномочиями.