Янукович поручил создать систему экстренной помощи населению 112

Президент Украины Виктора ЯНУКОВИЧ делегировал министру чрезвычайных ситуаций Виктору БАЛОГЕ полномочия принимать решение о создании, реорганизации и ликвидации специальных подразделений и формирований системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Министерства чрезвычайных ситуаций разъяснении. В документе напоминается, что соответствующее задание министерства зафиксировано в Положении об МЧС, которое глава государства своим указом утвердил 6 апреля 2011 года.

Таким образом Президент Украины окончательно прекратил продолжавшуюся свыше четырех месяцев дискуссию по поводу органа, который будет вводить в Украине систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Это позволяет Министерству чрезвычайных ситуаций официально совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения, энергетики и угольной промышленности начать реализацию в Украине проекта по введению новой системы координации усилий экстренных и аварийных служб всех отмеченных ведомств, других органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Новая система позволит существенно повысить уровень предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, а также создать дополнительные гарантии защиты жизни и здоровья граждан Украины и иностранцев, приблизить их к мировым стандартам.