Правительство хочет продать до 25% акций «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины намерен продать до 25% акций НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО вчера вечером в эфире телеканала «Интер».

«У нас действительно принято принципиальное решение о том, что до 25% акций «Нафтогаза» будет продано на фондовой бирже. И это абсолютно цивилизованный путь, цивилизованный механизм, который предложили наши консультанты – компания Маккензи (юридическая компания Baker & McKenzie – УНИАН)», - сказал министр.

При этом он добавил, что это очень масштабный проект. «Проект очень масштабный, я не думаю, что мы его закончим до конца года. Но к середине следующего года это реально», - сказал Ю.БОЙКО.

По его словам, правительство рассчитывает получить за миноритарный пакет акций НАК «Нафтогаз Украины», по самым пессимистическим прогнозам, 5-6 млрд. долл.

В то же время он отказался оценить точную стоимость компании. По словам Ю.БОЙКО, «Нафтогаз Украины» стоит дороже, чем 10-12 млрд. долл., как оценивают его некоторые эксперты.

«Нафтогаз» стоит значительно дороже. Потому что только один бизнес - транзит российского газа по нашей территории - дает дохода приблизительно 3 млрд. долл. в год», - добавил он.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на прошлой неделе заявил, что не исключает частичную приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» для оптимизации его работы. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в начале марта говорил, что компания может провести IPO в 2012-2013 годах.