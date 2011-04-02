В Запорожье задержан «Гоча Руставский»

Сотрудники Главного управления МВД Украины в Запорожской области задержали гражданина Грузии Гочу КЕВЛИШВИЛИ, более известного как криминальный авторитет по кличке «Гоча Руставский».

Об этом сообщили УНИАН в центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Спецоперацию по задержанию криминального авторитета, «вора в законе», который нелегально находился на территории Украины и пытался влиять на криминогенные процессы на юго-востоке Украины, реализовали сотрудники Управления уголовного розыска Запорожского главка милиции.

«Сотрудники УУР задержали Г.КЕВЛИШВИЛИ в квартире одной из многоэтажек Запорожья, где он с соблюдением особых мер предосторожности и конспирации скрывался от правоохранительных органов. Несмотря на то, что криминальный авторитет находился под охраной, операцию по его задержанию удалось осуществить без применения оружия», - сообщил замначальника УУР Запорожского главка милиции Сергей ПРУДЧЕНКО.

По его словам, сейчас Г.КЕВЛИШВИЛИ пребывает в статусе задержанного.

Решается вопрос о его принудительной депортации с территории Украины.

Данное задержание «Гочи Руставского» на территории Запорожской области - второе за последние два года.

10 апреля 2010 г. Г.КЕВЛИШВИЛИ был задержан сотрудниками ГУБОП МВД совместно с сотрудниками УБОП Запорожского главка милиции.

В 2010 году судом было вынесено решение, в соответствии с которым Г.КЕВЛИШВИЛИ был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

По оперативным данным, "Гоча Руставский" является лидером организованной преступной группировки под названием "ОПГ Гочи".

Эта группировка занималась совершением разбойных нападений, вымогательств, ограблений, угонов автотранспорта престижных марок, краж из автотранспорта и квартир, сбытом наркотических средств на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей.