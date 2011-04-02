Во Львове состоится расширенная коллегия МВД

9 апреля 2011 года на базе главного управления МВД Украины во Львовской области запланировано проведение расширенной Коллегии МВД Украины при участии главы ведомства Анатолия МОГИЛЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции во Львове сообщил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Богдан ЩУР.

По его словам, на Коллегии будут подведены итоги работы правоохранителей за первый квартал этого года.