На киевском вокзале нашли 8 больных туберкулезом

Передвижной флюорограф Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» за неделю работы на железнодорожном вокзале Киева выявил восемь больных с активной формой туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, 29 марта закончилось бесплатное флюорографическое обследование киевлян и гостей города, который проводил фонд Ахметова в партнерстве с Главным управлением здравоохранения КГГА.

В течение недели команда врачей-рентгенологов работала на Южном железнодорожном вокзале. В общей сложности 597 человек бесплатно прошли обследование и получили, при необходимости, направление к врачу и снимок, у восьми из них выявили активную форму туберкулеза.

Рецидив туберкулеза выявлен у двух больных, у одного человека установлен диагноз “рак”, хронические заболевания легких (бронхиты, пневмония и тому подобное) диагностировали у 97 лиц.

По данным Главного управления здравоохранения КГГА, в 2010 году в Киеве туберкулезом заболели 950 киевлян. В начале этого года на диспансерном учете находились 17107 пациентов с туберкулезом.

Показатель распространения заболевания уменьшился на 2,6% по сравнению с 2009 годом и составил в 2010 году 82,9 чел. на 100 тыс. населения.

Справка УНИАН. С 2007 года фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует масштабную программу «Остановим туберкулез в Украине». В 2010 году фонд был избран основным реципиентом Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией на получение средств для борьбы с эпидемией туберкулеза в стране. Сумма 5-летнего гранта составляет 95 млн. долларов. Фонд также продолжает инвестировать в программу свои средства.