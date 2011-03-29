Футболисту, виновному в гибели женщины с двумя детьми, дали 6,5 лет

Суд Ленинского района города Севастополя сегодня огласил приговор по уголовному делу в отношении футболиста Владислава ПИСКУНА, осенью пришлого года сбившего на автомобиле насмерть 26-летнюю женщину и двух ее малолетних дочерей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Севастополя Валерий ЯСТРЕМБСКИЙ, в соответствии с ч.3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины (за совершение ДТП, повлекшего гибель более двух лиц) В.ПИСКУНУ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев, с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет.

Вместе с тем, как сказал ЯСТРЕМБСКИЙ, Государственное обвинение не согласно с вынесенным приговором, и полагает, что приговор является чрезмерно мягким, и в связи с этим будет вносить апелляционную жалобу в вышестоящий суд второй инстанции, просить суд отменить приговор районного суда и вынести свой приговор.

Как сообщал УНИАН, Государственное обвинение по данному делу требовало от правосудия обвинительного приговора по части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины - назначить наказание подсудимому В.ПИСКУНУ в виде 10 лет лишения свободы, с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Заместитель прокурора города Сергей ЛЕВИН, поддерживавший государственное обвинение в суде, по итогам окончания судебного следствия заявлял журналистам, что обвинение потребовало максимальную меру наказания, учитывая, что статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Как добавил тогда заместитель прокурора, «нами сегодня были исследованы все доказательства, в полном объеме были заслушаны и допрошены все свидетели, потому я скажу, что заседание проведено объективно и всесторонне».

Адвокат обвиняемого Александр РУДЬ, ссылаясь на смягчающие, с его точки зрения, обстоятельства, просил у суда минимального наказания, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщалось, в конце декабря прошлого года прокуратура Севастополя направила в Ленинский районный суд города возбужденное в ноябре следователем городского УМВД уголовное дело против игрока ФК «Севастополь» В.ПИСКУНА.

21 ноября 2010 года около 11.43 у дома №26 на ул. Гоголя футболист ФК «Севастополь» В.ПИСКУН, двигаясь на автомобиле «БМВ» с превышением скорости, не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил 3 пешеходов – мать (1984 года рождения) и ее двух малолетних дочерей (2005-го и 2008-го годов рождения). От полученных травм все они скончались на месте. Пассажир автомобиля «БМВ» получила телесные повреждения средней степени тяжести в виде перелома голени. Пострадал тогда и В.ПИСКУН - у него обнаружен перелом руки, также относящийся к категории телесных повреждений средней степени тяжести. В этот же день он был задержан и помещен в ИВС по подозрению в данном преступлении, а спустя 3 дня – арестован.