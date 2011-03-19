Украинская молодежь Москвы выразила соболезнование народу Японии

Молодежь с Украинского молодежного клуба Москвы выразила соболезнование народу Японии в связи авариями на ядерных АЭС.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ участники акции, в мире есть две страны, которые на личном горе знают боль от атомной катастрофы, - это Япония и Украина (ЧАЭС и Хиросима и Нагасаки).

Потому этот шаг молодежь считает символом соучастия и поддержки людей Японии.

По древней японской легенде, если составить из бумаги тысячу журавликов, то желание осуществится. Молодежь изготовила бумажные журавлики, нанизала их на веревку и повесила на ограждение японского посольства в России – на месте, где все, кто сочувствует трагедии в Японии, может положить цветы. Вместе с бумажными журавликами и цветами участники акции оставили у посольства Японии сине-желтый флажок.