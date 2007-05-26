Цушко направлено постановление о возбуждении против него уголовного дела

Исполняющий обязанности генпрокурора Виктор ШЕМЧУК убежден, что уголовное дело в отношении министра внутренних дел Василия ЦУШКО возбуждено не без основания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШЕМЧУК заявил на брифинге в Секретариате Президента.

В.ШЕМЧУК рассказал, что сегодня он заслушал результаты досудебного следствия по этому вопросу.

По его словам, на сегодняшний день допрошено 50 свидетелей, рассмотрено материалы, в том числе и изъятые у телеканалов видеоматериалы.

«На сегодняшний день поминутно весь хронометраж событий в Генпрокуратуре установлен», - сказал он, отметив, что В.ЦУШКО направлена копия постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела.

«То есть идет процесс доказательства по уголовному делу. Все события являются предметом расследования», - сказал В.ШЕМЧУК.