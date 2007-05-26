Командир внутренних войск из Харькова ”откосил”

Руководство харьковской части 3005 - бригады внутренних войск - не получало официальных распоряжений об отправке в Киев. Об этом заявил начальник управления взаимодействия с правоохранительнительными органами, оборонной и мобилизационной работы Харьковской облгосадминистрации Александр НЕЧИПОРЕНКО со ссылкой на командира бригады Внутренних войск.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, А.НЕЧИПОРЕНКО сказал, что только письменное распоряжение главкома Внутренних войск страны и заместителя министра МВД может стать основанием для отправки военных. Таких документов руководитель бригады Внутренних войск не получал.