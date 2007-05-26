82 автобуса внутренних войск из 9 областей блокированы в дороге

В Киев из регионов отправились 2 тыс. 50 бойцов внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, сообщил первый заместитель министра МВД Украины Михаил КОРНИЕНКО.

«По нашим данным в Киев сейчас едет 82 транспортных средства с 2 тыс. 50 бойцами внутренних войск», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что министром была дана команда командующему внутренних войск генерал-полковнику Александру КИХТЕНКО прекратить такое движение, «но командующий отказался выполнять команду».

По словам М.КОРНИЕНКО, подразделения внутренних войск в Киев отправились из Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой, Одесской, Херсонской, Запорожской, Черновицкой, Полтавской областей. В то же время он отметил, что теперь «они практически остановились в тех местах и выясняют вопрос, чтобы выполнить приказ министра о возвращении в места дислокации».

В контексте сказанного он выразил надежду, «что здравый смысл победит».

«Здесь (имеется в виду в Киеве) есть достаточно сил и мер, в том числе спецподразделений милиции, которые контролируют ситуацию по общественной безопасности», - сказал он.

В свою очередь, министр внутренних дел Василий ЦУШКО еще раз подчеркнул, что «ни одной моей подписи (под приказом о передислокации внутренних войск в Киев – УНИАН) нет. Те, кто отправил войска, пускай они отвечают».

При этом он подчеркнул, что теперь его никто не может обвинить в бездеятельности относительно ситуации вокруг внутренних войск, поскольку все зависящее от него он делает.