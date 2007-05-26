Встреча у Ющенко продолжится завтра в 12.00
00:48, 26 мая 2007Общество
2537 0
До утра - все свободны
В субботу, 26 мая, в 12.00 продолжится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, встреча будет проходить в том же формате, что и сегодня.
Также планируется участие рабочей группы, которая нарабатывала пакет документов, необходимых для проведения досрочных выборов.
И.ВАННИКОВА также сообщила, что встреча Президента Украины с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидером “Нашей Украины” Вячеславом КИРИЛЕНКОМ уже завершилась.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter